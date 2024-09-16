Mauro Icardi'nin Akıbeti Belli Oldu: Fenerbahçe Derbisinde Oynayacak mı?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve tedavisi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Türkiye'ye dönüyor. Fakat Galatasaray'ın yıldız golcüsü Çaykur Rizespor maçında da Fenerbahçe maçında da yeşil sahalarda olmayacak.

Mauro Icardi'nin Akıbeti Belli Oldu: Fenerbahçe Derbisinde Oynayacak mı?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle Arjantin'de tedavisine devam ediliyor. Icardi'nin bu hafta Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Icardi'nin tamamen hazır olmadan oynamayı istemediği belirtildi.

Çaykur Rizespor maçını kaçıran Icardi, Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek. Icardi'nin 3 Ekim'de Rigas FS ilel oynanacak Avrupa kadroda olması bekleniyor.

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Kaynak: Fanatik

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