Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılabilir

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi ile ilgili İtalya basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'ya döneceği konuşulan Arjantinli yıldızın sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılacağı ileri sürüldü.

İtalyan basınından La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor. İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.