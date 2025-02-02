Masa Tenisinde Milli Sporcular, Katar'da Şampiyon

Katar'ın başkenti Doha'daki organizasyonda Görkem Öçal ve Kenan Kahraman ikilisi, 15 yaş altı erkek çiftler finalinde Onur Guluzade (Azerbaycan)-Ma Yeongmin (Güney Kore) çiftiyle karşılaştı.

Rakiplerini 11-6, 11-6, 10-12 ve 11-6'lık skorlarla 3-1 yenen Görkem-Kenan ikilisi organizasyonda birinciliği elde etti. Karışık çiftler kategorisinde Görkem Öçal, partneri Almanya'dan Koharu Hagaki ile şampiyonluğa uzandı.

Görkem-Hagaki çifti, finalde Malezyalı Lee Hong An-Mohd Donia ikilisini 3-0 yenerek turnuvayı ilk sırada bitirmeyi başardı.

Kaynak: AA