Mardin'de Derbi Tarafları Arasında Kavga

Kızıltepe ilçesinde gol sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçeliler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar.

Mardin'de Derbi Tarafları Arasında Kavga

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Olay, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları, meydanda Fenerbahçe taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Gerginlik bir anda kavgaya dönüştü ve taraftarlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredeki sağduyulu bazı taraftarlar, vatandaşlar ve esnaflar, kavgayı ayırmaya çalıştı. İki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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