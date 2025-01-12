Manisa FK, Ümraniyespor'u Ağırlıyor

Trendyol 1. Lig’in 19. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 20.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Ümraniyespor’u konuk edecek. Müsabakayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Mehmet Dura yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Akdağ olacak.

Öte yandan bu mücadelenin bilet satışları devam ediyor. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olması zorunlu olduğu belirtildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL

Kaynak: İHA