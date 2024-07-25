Manisa Büyükşehir Belediyespor’un voleybol takımı güçleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, yeni sezon planlaması kapsamında tecrübeli bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Geçen sezon Beykoz Belediyespor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan orta oyuncu Zeynep Yeşilova, yeşil-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un voleybol takımı güçleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, yeni sezon planlaması kapsamında tecrübeli bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Geçen sezon Beykoz Belediyespor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan orta oyuncu Zeynep Yeşilova, yeşil-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, bünyesine tecrübeli bir oyuncu daha kattı. Geçen sezon Beykoz Belediyespor forması giyen ve takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan orta oyuncu Zeynep Yeşilova, Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme imzaladı. Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nabi Başbay da yer aldı.

'MANİSA, VOLEYBOLA ÖNEM VERİYOR'

eynep Yeşilova, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Beykoz Belediyespor’da şampiyonluk yaşadım. Bu sezon da inşallah Manisa’da güzel bir şampiyonlukla sezonu bitireceğiz. Gayet samimi bir hava var Manisa’da. Beklediğim gibi aslında. Daha önceden Manisa’nın voleybola verdiği önem ve ilgiyi duymuştum. Buraya gelince de bunu görmüş oldum” dedi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nabi Başbay da tecrübeli oyuncuya başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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