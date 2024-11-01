Manchester United'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni teknik direktörünü sosyal medya platformu X'ten duyurdu. Kulüp paylaşımında Ruben Amorim'e 'Hoş geldin' dedi.

AMORİM'E KİMDİR?

39 yaşındaki Ruben Amorim, 2020 yılından bu yana Portekiz ekibi Sporting’i çalıştırıyordu. Amorim, bu süre içinde Sporting ile 5 kez kupa sevinci yaşadı. Ayrıca genç teknik adam 2019-20 sezonunda ise Braga ile Portekiz Lig Kupasını kazandı.

Geçtiğimiz 34 maçta 29 galibiyet ile Portekiz Ligi'nde şampiyon olan Sporting Lizbon, bu sezon da oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. United, Amorim için kulübü Sporting’e 10 milyon euro ödeyecek.

Manchester United kariyeri çok eleştirilen teknik direktör Erik ten Hag, son olarak ligde West Ham United’a 2-1 mağlup olduktan sonra görevden alınmıştı.