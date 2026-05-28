Maldini'den Tek Cümlelik Hakan Safi Açıklaması

Paolo Maldini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'yle görüşmüştü. Maldini, Hakan Safi'yle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı yeni açıklamayla Fenerbahçe'ye açık kapı bıraktı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

Hakan Safi, önceki gün Paolo Maldini'yle İstanbul'da bir araya gelmişti. İtalyan futbol adamından Fenerbahçe ve Hakan Safi'yle ilgili yeni bir açıklama geldi.

'NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

İtalya'da Sky'ın bir etkinliğine katılan Maldini, Hakan Safi'yle ve Fenerbahçe'yle ilgili soruya yanıt verdi. Maldini açıklamasında, "O benim arkadaşım ve başkan adaylarından biri, kazanırsa neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Maldini, Hakan Safi'yle İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer vermişti, “İstanbul’da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim.”

SON OLARAK MILAN'DA GÖREV ALDI

Futbolu bıraktıktan sonra Paolo Maldini, Milan'da gelişim direktörü ve teknik heyetten sorumlu sıfatıyla görev aldı. Maldini, 2023'te kulüpten ayrılmıştı.

