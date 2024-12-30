'Maklubeciler' Sözleri Ortalığı Karıştırdı, Beşiktaş ve Galatasaray Mahkemelik Oluyor

Yazgan, konuya ilişkin açıklamasında, "Açıklama yapmayacağız, direkt olarak mahkemeye vereceğiz. Yapılan açıklama koca Beşiktaş camiasını bağlamaz. Bu tip kötü niyetli insanların yaptığı açıklamaların hesabını mahkemede soracağız, bu açıklamaları sadece 6222 değil, insanlar arasında kin ve nefret tetikleyecek açıklamalar olarak da görüyoruz. Bu vatan hainliğidir. Bu kişinin yapmak istediği bölücülüğe alet olmayacağız ve bunun hesabını kanunlar ile soracağız” dedi.