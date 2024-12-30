'Maklubeciler' Sözleri Ortalığı Karıştırdı, Beşiktaş ve Galatasaray Mahkemelik Oluyor
Beşiktaş'ın genel kurulunda Galatasaray'a yönelik 'maklubeciler' sözleri ortalığı karıştırdı. Galatasaray cephesinden gelen açıklamada, konunun yargıya taşınacağı kaydedildi.
Kaynak: Ajans 1905
Beşiktaş’ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda divan başkanlığından gelen “Boş verin maklubecilerle uğraşmayın” sözlerine, Galatasaray cephesinden çok sert yanıt geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Beşiktaş Kongre Divan Başkanı Ahmet Akpınar'ı mahkemeye vereceklerini söyledi.
Yazgan, konuya ilişkin açıklamasında, "Açıklama yapmayacağız, direkt olarak mahkemeye vereceğiz. Yapılan açıklama koca Beşiktaş camiasını bağlamaz. Bu tip kötü niyetli insanların yaptığı açıklamaların hesabını mahkemede soracağız, bu açıklamaları sadece 6222 değil, insanlar arasında kin ve nefret tetikleyecek açıklamalar olarak da görüyoruz. Bu vatan hainliğidir. Bu kişinin yapmak istediği bölücülüğe alet olmayacağız ve bunun hesabını kanunlar ile soracağız” dedi.
Beşiktaş’ın olağanüstü seçimli genel kurulunda, Galatasaray’a göndermede bulunulurken, sarı-kırmızılı ekip aleyhine tezahüratlar yapılmıştı. Divan Başkanlığı’ndan kongre üyelerine yapılan uyarıda, manidar ifadeler kullanılmıştı.
Divan başkanlığı, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" demişti.