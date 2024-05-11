Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı.
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı.
Millilerimiz finalde İspanya'yı mağlup ederek birinci oldu.
Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yla karşılaştı.
Rakibini 234-217 mağlup eden milli takım, Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: AA
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