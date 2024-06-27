Mahsun J, Ronaldo karesiyle gündem oldu: Babası sandılar

Sosyal medyada 'Röportaj Adam' olarak bilinen ve Mahsun J dizisiyle popülaritesini arttıran Mahsun Karaca, EURO 2024'te Türkiye'nin 3-0 kaybettiği Portekiz maçını tribünden takip etmişti.

Mahsun Karaca, maç sırasında "100 bin like a sahaya iner sıfır paket Winston Blue'mu hakeme sokmayı denerim. Ya da güvenlikler bana sokar" paylaşımını yapmıştı.

Maç esnasında dünya yıldızı Ronaldo ile aynı kareye giren Karaca, dünya gündeminde kendine yer buldu.

Karaca, 2005'te ölen Ronaldo'nun babası José Dinis Aveiro'ya benzetildi.

Kaynak: Gerçek Gündem