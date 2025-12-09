Maçlar İptal Edilir mi? Türk Futbolunu ne Bekliyor? İşte Bahis Soruşturmasında Merak Edilenler...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Futbol kamuoyu yasa dışı bahis soruşturmasıyla sarsılıyor. TFF’nin açıkladığı isimlerin ardından genişleyen süreçte Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak’ın da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bazı futbolcuların kendi maçlarına bahis oynadığı iddiası büyük tartışma yarattı.

ŞİKE SUÇU GÜNDEMDE

Spor Hukukçusu Emin Özkurt, bu gelişmelerin disiplin talimatının 56’ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özkurt açıklamasında kendi maçına bahis oynayan isimlerin müsabaka sonucunu etkileme ihtimalinin bulunduğunu ve bunun şike suçunu oluşturabileceğini ifade etti. TFF’nin futbolcuları kısa sürede PFDK’ya sevk etmesi bekleniyor.

CEZALAR FUTBOL KARİYERLERİNİ BİTİREBİLİR

Özkurt, süreç sonunda ciddi yaptırımların ortaya çıkabileceğini belirtti. Altı ayın üzerinde ceza alınması halinde kulüplerin futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı feshedebileceği belirtiliyor. Diğer oyuncularla irtibat ve sonuca etki tespiti halinde cezaların daha da ağırlaşabileceğine dikkat çekiliyor.

MAÇLAR İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Bahis şüphesi bulunan maçlar için tescilin iptal edilmesi gündeme gelebilir. Uzmanlara göre maç sonucunun bahis nedeniyle sakatlanmış olduğunun ortaya çıkması halinde TFF karşılaşmanın tescilini geri alabilir. Ancak bu durumda kulüplerin şampiyonluk ya da lig hakkı gibi taleplerde bulunması mümkün değil.

LİG DENGESİ DEĞİŞEBİLİR

Eğer ortaya çıkan tablo belirli bir kulübün çıkarı için organize bir şekilde yapıldığını gösterirse TFF’nin geniş kapsamlı bir değerlendirme yapması gerekecek. Böyle bir durumda sonuçların değişmesi hukuken kaçınılmaz hâle gelebilir.

Soruşturma derinleşirken Türk futbolunda dengeleri değiştirecek kararların gündeme gelmesi bekleniyor. Futbolseverler ise sürecin nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor.

Kaynak: NTV