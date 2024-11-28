Macaristan'da Üçüncü Gol Geldi: Beşiktaş 1-2 Maccabi Tel Aviv

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak. Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayımlanacak. Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Kanichowsky, Van Overeem, Patati, Peretz, Davida, Turgeman.

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 1-2 MACCABİ TEL AVİV

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' GOL | Peretz'in attığı gol ile Maccabi öne geçti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

42' Beşikatş'ta Masuaku sarı kart gördü.

39' Maccabi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa sahip olan Semih Kılıçsoy, orta alandan hücum kaleye koşu yapan Rafa Silva'ya harika bir pas attı. Rafa, Maccabi savunmasında Stojic'i geçerek kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldı. Rafa sağ ayak içiyle yerden çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

38' GOL | Rafa Silva, beraberlik golünü kaydetti.

32' Van Overeem, Beşiktaş yarı alanında Joao Mario'ya faul yaptı.

30' Davida'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Uduokhai araya girerek topu kornere gönderdi. Maccabi, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

26' Jehezkel'in sol kanattan çizgiye inip açtığı ortada topa kimse dokunamadı ve savunmamız ters kanatta topa sahip oldu.

25' Semih Kılıçsoy, sol kanattan ceza sahasına girmek istedi fakat Maccabi savunması araya girdi ve topu sol kanattan taca gönderdi.

23' GOL | Kanichowsky, Maccabi Tel Aviv'i öne geçiren golü kaydetti.

20' Beşiktaş'ta sakatlanan Paulista oyundan çıkarken Emirhan dahil oluyor.

16' Temsilcimiz Beşiktaş'ta Paulista, Turgeman ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Simone Sozza oyuna sağlık ekiplerini davet etti.

15' Rafa Silva, orta sahada Patati'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

14' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Masuaku, sol kanattan ortasını açtı fakat savunmaya çarpan top dışarı gitti. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Masuaku, orta alanın sol tarafında Lamkin'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

11' Maccabi'de Davida, sol kanattan hareketlenerek yayda bulunan Turgeman'a yerden pas verdi. Turgeman'ın sağ ayak içiyle çektiği şut yandan dışarı gitti.

6' Svensson, kendi yarı alanının solunda Patati'ye faul yaptı.

4' Gedson Fernandes, orta alanda Stojic'e faul yaptı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.