Macaristan - Türkiye Maçında İkinci Gol Geldi: Macaristan 0-2 Türkiye
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 20.00'de başladı. Öte yandan mücadelenin 9’uncu dakikasında Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu. Futbolcular oruçlarını bozduktan sonra maç devam etti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor.
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalıyor. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner.
İŞTE İLK 11'LER
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Dardai, Gazdag, Dardai, Varga
Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz Aydın
CANLI | MACARİSTAN 0-2 TÜRKİYE
39' GOL | Arda Güler'in golü ile milli takım farkı ikiye çıkardı.
37' GOL | Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan bulduğu gol ile milli takım öne geçti.
21' SARI KART | Macaristan'da Fiola sarı kart gördü.
MAÇTA 'İFTAR' ARASI
9' Mücadelenin 9’uncu dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu. Hakem Zwayer’in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi