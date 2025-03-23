Macaristan - Türkiye Maçında İkinci Gol Geldi: Macaristan 0-2 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalıyor. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner.

İŞTE İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Dardai, Gazdag, Dardai, Varga

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz Aydın

CANLI | MACARİSTAN 0-2 TÜRKİYE

39' GOL | Arda Güler'in golü ile milli takım farkı ikiye çıkardı.

37' GOL | Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan bulduğu gol ile milli takım öne geçti.

21' SARI KART | Macaristan'da Fiola sarı kart gördü.

MAÇTA 'İFTAR' ARASI

9' Mücadelenin 9’uncu dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu. Hakem Zwayer’in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi