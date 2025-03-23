Macaristan - Türkiye İlk 11'ler Belli Oldu

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Macaristan - Türkiye İlk 11'ler Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalıyor. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner.

İŞTE İLK 11'LER

Macaristan: -

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz Aydın

Türkiye-Macaristan Maçının Muhtemel İlk 11'i Belli OlduTürkiye-Macaristan Maçının Muhtemel İlk 11'i Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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