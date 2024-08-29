Maç Sonunda İlginç Anlar! Taraftar İstifa İstedi, Futbolcular Destek Verdi
TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Sakaryaspor-Amedspor karşılaşması 0-0 sona erdi. Sakaryaspor'un sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle maçın Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanmasına taraftarlar isyan etti. Taraftarların tepkisine, futbolculardan alkışlarla destek geldi.
Trendyol 1. Lig'in 3'üncü haftasında Sakaryaspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Sakaryaspor'un stadındaki bakım çalışmaları nedeniyle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın başında taraftar isyan etti.
YÖNETİM İSTİFA SESLERİ
Sakaryaspor taraftar grubu Tatangalar, maçın başında kulüp yönetimini istifaya davet etti.
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn ve bazı yöneticilerin tezahürat sonrası taraftarın yanına gittiği bildirildi.
FUTBOLCULARDAN İSTİFA ÇAĞRISINA DESTEK!
Ajansspor'da yer alan habere göre; maç sonu taraftarın yanına giden futbolcular, "Yönetim istifa" tezahüratını alkışlarla destekledi.