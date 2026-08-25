Lyon'dan Fenerbahçe Taraftarlarına Sıkı Önlem! 437 Bilet İptal Edildi

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı öncesi Fransız kulübü, bilet kontrollerini sıkılaştırdı. Lyon taraftarlarına ayrılan tribünlerden bilet aldığı belirlenen en az 437 Fenerbahçe taraftarının bileti iptal edilirken, karşılaşma yüksek riskli maç olarak sınıflandırıldı.

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Lyon'dan Fenerbahçe Taraftarlarına Sıkı Önlem! 437 Bilet İptal Edildi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Olimpik Lyon'a konuk olacak. İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından oynanacak rövanş öncesinde Lyon yönetimi, Groupama Stadyumu'nda Fenerbahçe taraftarlarının ev sahibi tribünlerinde yoğunluk oluşturmasını önlemek amacıyla bilet kontrollerini sıkılaştırdı. Fransız basınında yer alan haberlere göre kulüp, özellikle yasa dışı bilet satışlarının önüne geçmek için denetimleri artırdı.

Lyon'dan Fenerbahçe Taraftarlarına Sıkı Önlem! 437 Bilet İptal Edildi - Resim : 1

437 BİLET İPTAL EDİLDİ

Lyon taraftarlarına ayrılan tribünlerden bilet aldığı belirlenen Fenerbahçe taraftarlarına ait en az 437 biletin iptal edildiği bildirildi. Lyon yönetiminin, Groupama Stadyumu'ndaki tribünlerin ağırlıklı olarak ev sahibi takım taraftarlarıyla dolmasını sağlamak amacıyla kontrolleri artırdığı belirtildi.

Lyon'dan Fenerbahçe Taraftarlarına Sıkı Önlem! 437 Bilet İptal Edildi - Resim : 2

MAÇ YÜKSEK RİSKLİ SINIFINDA

Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı, 5 üzerinden 4. seviye “yüksek riskli maç” olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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