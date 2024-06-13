Luka Doncic ve Kyrie Irving şokta: Boston Celtics durumu 3-0'a getirdi

Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 106-99 mağlup ederek, NBA finallerinde durumu 3-0'a getirdi.

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Luka Doncic ve Kyrie Irving şokta: Boston Celtics durumu 3-0'a getirdi

NBA finalinde Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 106-99'luk skorla mağlup ederek seride 3-0 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde, serinin üçüncü maçı oynandı. American Airlines Center'da yapılan müsabakada Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 106-99'luk skorla yendi ve seriyi 3-0'a taşıdı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 6 ribaund, 5 asistle, Jaylen Brown da 30 sayı, 8 ribaund, 8 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Konuk ekipte Derrick White 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist, Jrue Holiday ve Sam Hauser da 9'ar sayıyla mücadele etti. Ev sahibi Mavericks'te ise Kyrie Irving 35 sayı, 3 ribaund, Luka Doncic 27 sayı, 6 ribaund, 6 asist, PJ Washington 13 sayı, 8 ribaundla oynadı.

Serinin 4. karşılaşması 15 Haziran Cumartesi günü, TSİ 03.30'da yine Mavericks'in sahasında yapılacak.

Kaynak: İHA

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