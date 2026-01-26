Lookman Transferinde Yeni Sayfa: Fenerbahçe Devrede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin gündemindeki isimlerden Ademola Lookman için yeniden hareketlilik başladı. Sarı-lacivertliler, Atalanta’nın yüksek bonservis talebi nedeniyle bir süre önce rafa kaldırdığı transfer dosyasını yeniden açtı.

İNDİRİME GİTTİ

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Atalanta, Lookman için daha önce talep ettiği 45 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gitti. Serie A temsilcisinin, Nijeryalı futbolcu için fiyatı 35 milyon euro seviyesine çektiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetiminin transferi yeniden değerlendirmeye aldığı ve şartların oluşması halinde resmi adım atabileceği ifade ediliyor. Teknik heyetin de Lookman ismine sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: NTV Spor