Lookman Transferinde Yeni Sayfa: Fenerbahçe Devrede

Atalanta’nın yüksek bonservis talebi nedeniyle askıya alınan Ademola Lookman transferinde kritik bir gelişme yaşandı.

Lookman Transferinde Yeni Sayfa: Fenerbahçe Devrede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin gündemindeki isimlerden Ademola Lookman için yeniden hareketlilik başladı. Sarı-lacivertliler, Atalanta’nın yüksek bonservis talebi nedeniyle bir süre önce rafa kaldırdığı transfer dosyasını yeniden açtı.

İNDİRİME GİTTİ

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Atalanta, Lookman için daha önce talep ettiği 45 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gitti. Serie A temsilcisinin, Nijeryalı futbolcu için fiyatı 35 milyon euro seviyesine çektiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetiminin transferi yeniden değerlendirmeye aldığı ve şartların oluşması halinde resmi adım atabileceği ifade ediliyor. Teknik heyetin de Lookman ismine sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Lookman Transferinde Sona Geldi! İşte Son DetaylarFenerbahçe, Lookman Transferinde Sona Geldi! İşte Son DetaylarSpor

Osimhen–Lookman Krizine İlişkin Açıklama GeldiOsimhen–Lookman Krizine İlişkin Açıklama GeldiSpor

Fenerbahçe, Evinde Göztepe'ye TakıldıFenerbahçe, Evinde Göztepe'ye TakıldıSpor

Kaynak: NTV Spor

Etiketler
Fenerbahçe Ademola Lookman
Fenerbahçe Galatasaray Arasında Ali Koç Gerilimi! Okan Buruk'u Tehdit İddialarına Olay Yanıt Fenerbahçe Galatasaray Arasında Ali Koç Gerilimi! Okan Buruk'u Tehdit İddialarına Olay Yanıt
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş KAP'a Bildirdi! Tammy Abraham'ın Bonservisi Roma'dan Alındı Beşiktaş KAP'a Bildirdi! Bonservisi Roma'dan Alındı
Şampiyonlar Ligi’nde Kırılma Anı: Tüm Türkiye Bu Maçı Bekliyor! Galatasaray’ın Avrupa Sınavı Şampiyonlar Ligi’nde Kırılma Anı: Tüm Türkiye Bu Maçı Bekliyor! Galatasaray’ın Avrupa Sınavı
Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı Saran'dan Adaylık Kararı
ÇOK OKUNANLAR
4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü, Etkisi Günlerce Sürecek Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü
Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı Saran'dan Adaylık Kararı
Rojin Kabaiş’in Yeni Videosu Ortaya Çıktı! Dikkat Çeken Baba Detayı Rojin Kabaiş’in Yeni Videosu Ortaya Çıktı
Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı Özgür Özel'den, Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı