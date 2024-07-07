Liverpool ile Yollarını Ayıran Thiago Alcantara'dan Flaş Karar
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile yolları ayıran İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın futbolu bırakma kararı aldığı öne sürüldü.
İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.
Thiago'nun futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağı henüz bilinmiyor. Ancak, deneyimli futbolcunun futbolun içinde kalacağı ve antrenörlük yapacağı öne sürüldü.
KARİYERİ BAŞARIYLA DOLU
33 yaşındaki futbolcu, Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giydi. Kariyeri boyunca 2 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Bundesliga, 4 La Liga ve 4 de Almanya Kupası kazandı.
Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Thiago, bu sezon Liverpool formasıyla sadece 1 maçta sahaya çıkabildi.