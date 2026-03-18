Liverpool Geri Döndü: Galatasaray Anfield’da

Galatasaray Anfield’da çeyrek final için sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında avantajını koruyarak tur atlamayı hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, İngiltere’de Anfield’da Liverpool deplasmanına çıktı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde.

Dev karşılaşma TSİ 23.00’te başladı. Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yönettiği mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanıyor.

Galatasaray’a tur için beraberlik yetiyor. Sarı-kırmızılılar tek farklı mağlubiyet durumunda maçı uzatmalara götürecek, iki ve üzeri farkla yenilmesi halinde ise Avrupa’ya veda edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Liverpool, 25. dakikada Szoboszlai'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Uğurcan, ilk yarının uzatma dakikalarında Salah'ın kullandığı penaltıyı kurtardı.

Hemen sonrasında gelen net gol şansına da izin vermedi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

LİVERPOOL FARKI BİR ANDA AÇTI

Ev sahibi takım, Ekitike'nin 51. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti. 53. dakikadaysa Gravanberch'in golüyle skor 3-0 oldu. 56. dakikada Singo'nun kendine kalesine gol atmasıyla fark 4-0 oldu. Ancak incelemenin sonucunda bu gol ofsayta takıldı. Salah 62. dakikada farkı 4'e çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi

