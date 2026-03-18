Liverpool Geri Döndü: Galatasaray Anfield’da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, İngiltere’de Anfield’da Liverpool deplasmanına çıktı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde.

Dev karşılaşma TSİ 23.00’te başladı. Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yönettiği mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanıyor.

Galatasaray’a tur için beraberlik yetiyor. Sarı-kırmızılılar tek farklı mağlubiyet durumunda maçı uzatmalara götürecek, iki ve üzeri farkla yenilmesi halinde ise Avrupa’ya veda edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Liverpool, 25. dakikada Szoboszlai'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Uğurcan, ilk yarının uzatma dakikalarında Salah'ın kullandığı penaltıyı kurtardı.

🧱 UĞURCAN ÇAKIR! KALESİNDE DEVLEŞTİ! SALAH'IN PENALTISINI KURTARDI! pic.twitter.com/gfIzlpgFc9 — TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026

Hemen sonrasında gelen net gol şansına da izin vermedi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

#UCL l İlk yarının yıldızı Uğurcan Çakır, yine sahnede! 💫 pic.twitter.com/wo1fmrmaSn — TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026

LİVERPOOL FARKI BİR ANDA AÇTI

Ev sahibi takım, Ekitike'nin 51. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti. 53. dakikadaysa Gravanberch'in golüyle skor 3-0 oldu. 56. dakikada Singo'nun kendine kalesine gol atmasıyla fark 4-0 oldu. Ancak incelemenin sonucunda bu gol ofsayta takıldı. Salah 62. dakikada farkı 4'e çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi