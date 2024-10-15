Lionel Messi'den Kenan Yıldız'a Büyük Onur! 10 Genç Futbolcudan Biri Seçildi
Lionel Messi'nin çıkardığı yeni krampon serisi için seçtiği oyuncuların listesi yayınlandı. Messi'nin ekibinin seçtiği 10 genç yetenekten biri de Kenan Yıldız seçildi.
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, ünlü bir spor giyim markasıyla özel proje başlattı. Messi'nin yeni krampon serisini giymesi için seçtiği 10 genç yetenekten biri de Juventus'ta forma giyen A Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız oldu.
MESSİ SEÇTİ
Messi, yeni krampon serisi için dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 genç futbolcu seçti. Bu 10 futbolcudan biri Kenan Yıldız oldu.
LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER
Listede; Eliesse Ben Seghir, Lamine Yamal, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Joel Ndala, Linda Caicedo, Vicky Lopez, Cavan Sullivan ve Assan Ouedraogo da yer aldı.
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