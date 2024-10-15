Lionel Messi'den Kenan Yıldız'a Büyük Onur! 10 Genç Futbolcudan Biri Seçildi

Lionel Messi'nin çıkardığı yeni krampon serisi için seçtiği oyuncuların listesi yayınlandı. Messi'nin ekibinin seçtiği 10 genç yetenekten biri de Kenan Yıldız seçildi.

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Lionel Messi'den Kenan Yıldız'a Büyük Onur! 10 Genç Futbolcudan Biri Seçildi

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, ünlü bir spor giyim markasıyla özel proje başlattı. Messi'nin yeni krampon serisini giymesi için seçtiği 10 genç yetenekten biri de Juventus'ta forma giyen A Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız oldu.

Lionel Messi'den Kenan Yıldız'a Büyük Onur! 10 Genç Futbolcudan Biri Seçildi - Resim : 1

MESSİ SEÇTİ

Messi, yeni krampon serisi için dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 genç futbolcu seçti. Bu 10 futbolcudan biri Kenan Yıldız oldu.

Lionel Messi'den Kenan Yıldız'a Büyük Onur! 10 Genç Futbolcudan Biri Seçildi - Resim : 2

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Listede; Eliesse Ben Seghir, Lamine Yamal, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Joel Ndala, Linda Caicedo, Vicky Lopez, Cavan Sullivan ve Assan Ouedraogo da yer aldı.

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