Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımından Bir Galibiyet daha

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, bu sezon oynadığı iki müsabakayı da kazandı. Geçen hafta Edirne DSİ’yi mağlup eden Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2'nci hafta maçlarında karşılaştığı Seçil Kauçuk Mersin Basketbol Takımı'nı evinde 75-68 yenerek iyi bir başlangıca imza attı.

Maçın başlangıç düdüğünden itibaren mücadelesini sürdüren Kadın Basketbol Takımı'nda, Ronahi Zilan Kıran ve Dejah Monet Terrell maçın yıldızlaşan isimleri oldu. Ronahi Zilan Kıran, 21 sayı, 4 ribaund, Dejah Monet Terrell, 19 sayı, 7 ribaund, Deniz Üstün, 13 sayı, 8 ribaund, Sema Şenol 11 sayı, 2 ribaund ile takımın skorer oyuncuları oldu.

Başkan Çetin Akın, Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş, Belediyespor yöneticileri ve Belediye meclis üyeleri Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Seçil Kauçuk Mersin Basketbol takımının mücadelesini tribünden takip ederek takıma destek oldu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Başantrenör İstemihan Örücü, “Evimizde önemli bir galibiyet aldık. Maçın başlangıç düdüğünden itibaren galibiyet için ortaya koydukları mücadeleden dolayı bütün oyuncularımıza teşekkür ederim. Şimdi önümüzde Kırklareli Belediyesi ile oynayacağımız karşılaşma var. Hiç vakit kaybetmeden önümüzdeki maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz ve bütün maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Maç boyunca gösterdikleri güzel oyun ve üstün mücadelelerinden dolayı oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet elde ettik. Takımımıza oynayacakları müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak: ANKA