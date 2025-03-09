Lider Hata Yapmadı! Galatasaray Geriden Gelip Kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Alanyaspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 68'e yükseltti ve en yakın takipçisiyle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

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Lider Hata Yapmadı! Galatasaray Geriden Gelip Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabaka Gain Park Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Yasin Kol düdük çaldı. Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray puanını 68'e yükseltti ve en yakın takipçisiyle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Sarı kırmızılı ekipte Ahmed Kutucu sarı kart gördü ve Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray cuma akşamı saat 20.30'da Antalyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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