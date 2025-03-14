Lider Galatasaray, Antalyaspor'u Konuk Ediyor! Kritik Maçın İlk 11'leri Belli Oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Son Güncelleme:
Lider Galatasaray, Antalyaspor'u Konuk Ediyor! Kritik Maçın İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Lig’in lideri Galatasaray, ligin 28’inci haftasında RAMS Park’ta Onvo Antalyaspor’u ağırlayacak. Galatasaray – Antalyaspor karşılaşması, RAMS Park’ta saat 20.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Sara, Torreira, Barış Alper, Morata, Yunus, Osimhen

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Kelven, Veysel Sarı, Emrecan, Erdal, Soner, Safuri, Larsson, Van de Streek, Kaluzinski

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Antalyaspor
Son Güncelleme:
Buse Naz Çakıroğlu Finalde! Buse Naz Çakıroğlu Finalde!
Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Kayserispor ile Gaziantep FK Arasında 10'uncu Randevu Kayserispor ile Gaziantep FK Arasında 10'uncu Randevu
İstanbul’un Havası En Kirli İlçeleri Belli Oldu: Öğrenen Taşınıp Kaçacak! Resmen Zehir Soluyorlar İstanbul’un Havası En Kirli İlçeleri Belli Oldu: Öğrenen Taşınıp Kaçacak! Resmen Zehir Soluyorlar
Kayseri’de Heyecan Veren Yarış, Türkiye Snowboard Şampiyonası Başladı Kayseri’de Heyecan Veren Yarış
Beşiktaş Kafilesi Deplasman Mücadelesi İçin Konya'da Beşiktaş Kafilesi Deplasman Mücadelesi İçin Konya'da
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak