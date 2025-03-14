Lider Galatasaray, Antalyaspor'u Konuk Ediyor! Kritik Maçın İlk 11'leri Belli Oldu
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Süper Lig’in lideri Galatasaray, ligin 28’inci haftasında RAMS Park’ta Onvo Antalyaspor’u ağırlayacak. Galatasaray – Antalyaspor karşılaşması, RAMS Park’ta saat 20.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Sara, Torreira, Barış Alper, Morata, Yunus, Osimhen
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Kelven, Veysel Sarı, Emrecan, Erdal, Soner, Safuri, Larsson, Van de Streek, Kaluzinski
Kaynak: Haber Merkezi
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