Lider Evinde Puan Kaybetti! Aslan Zirve Yarışında Eyüpspor'a Takıldı: Galatasaray 2-2 Eyüpspor

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukhan, Claro, Caner, Taşkın, Emre, Tayfur, Halil, Bruno, Thiam

GALATASARAY 2-2 EYÜPSPOR

90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

85' Galatasaray'da Barış Alper, Mertens ve Sara oyundan çıkarken Jelert, Ziyech ve Kerem Demirbay dahil oldu.

84' Eyüpspor'da Ampem sarı kart gördü.

73' Galatasaray'da Yunus Akgün oyundan çıktı. Michy Batshuayi oyuna girdi.

71' GOL | Ampem, Eyüpspor'a beraberliği getirdi.

64' Eyüpspor'da Ampem oyuna girdi. Bruno ise oyundan alındı.

64' Deplasman ekibinde Saiz'in sol kanattan yaptığı ortaya röveşata vurmaya çalışan Thiam, Berkan'a faul yaptı.

55' Eyüpspor'da Dubois oyundan çıkarken Saiz dahil oldu.

51' Galatasaray'da Sallai, Halil'e yaptığı faulden sonra sarı kart gördü.

48' Sara, Osimhen'e doğru ortasını yaptı. Osimhen'in sırtından seken top, Sallai'nin önüne düştü. Macar oyuncu gelen topa sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

47' GOL | Roland Sallai Galatasaray'ı öne geçirdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' GOL | Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a beraberliği getirdi.

45' Galatasaray'da Victor Osimhen sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 6 dakika ilave edildi.

39' Galatasaray'da sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

35' Eyüpspor'da Luccas Claro, Osimhen'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

22' Caner'in uzun pasına hareketlenen Thiam, Sanchez ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Faulu yapan Sanchez sarı gördü.

20' Torreira'nın orta alanın sağından gönderdiği uzun topa hareketlenen Osimhen, iki rakibi arasında topu alıp ceza alanına girdi. Njeryalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direkten geri döndü. Dönen topa Mertens kafayı vurdu ancak isabeti bulamadı.

16' Galatasaray'da Sallai'nin sol kanattan yaptığı ortada Osimhen'in kafa vurmaya çalıştığı top, Claro'dan sekip kornere gitti.

13' GOL | Emre Akbaba Eyüpspor'u öne geçiren golü kaydetti.

6' Victor Osimhen'in indirdiği topla ceza alanına girmeye çalışan Yunus Akgün, Caner Erkin ile girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

5' Sağ kanada atılan uzun pası göğsü ile önüne alan Barış Alper, Caner'i geçip Mertens'e pasını yolladı. Belçikalı oyuncunun yaptığı ortada top kaleci Berke'de kaldı.

4' Ev sahibi ekipte kendi yarı alanının ortalarında topla buluşan Victor Osimhen, Taşkın Ilter tarafından faule maruz kaldı.

3' Galatasaray'da sağ kanattan çizgiye inen Barış Alper, ortasını yaptı ancak yardımcı hakem, autu işaret etti.

2' Eyüpspor'da Dorukhan, savunmadan gönderdiği uzun pasla Halil'i topla buluşturdu. Son çizgiye inen Halil, ön direğe doğru yerden pasını gönderdi. Bruno, sağ ayağıyla gelişine vurdu. Top farklı şekilde auta gitti.

1' Galatasaray'da Sallai, Thiam ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Macar oyuncu bir süre sonra yerden kalktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.