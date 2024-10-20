L’Etape Türkiye by Tour de France'da Şampiyon Belli Oldu

L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da yapıldı. Küçüksu Kasrı'ndan başlayan yarışlar 109 KM, 59 KM ve 6 KM aile kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışta bisikletçiler, Anadolu Hisarı'ndan geçip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'na geçti. Rumeli Hisarı'ndan geçen sporcular, daha sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Polonezköy'e, oradan da Riva'ya yöneldi. Yarışlar, startın verildiği Küçüksu Kasrı'nda tamamlandı.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

2 saat 55 dakika 5 saniyelik derecesiyle Anton Hrabovskyi, 109 KM'lik parkuru ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Hrabovskyi ise 2 saat 56 dakika 54 saniyelik süresiyle Gökhan Uzuntaş takip ederken, 3 saat 2 dakika 17 saniyede bitiş çizgisini geçen Ege Onat Doğuşlu ise üçüncü oldu.

Kaynak: Habertürk