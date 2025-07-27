Leroy Sane'den 'Orman Yangını' Paylaşımı: Taraftarın Takdirini Topladı

Galatasaray'ın geçtiğimiz ay Bayern Münih'ten transfer ettiği, dün sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Leroy Sane, duyarlı davranışıyla takdir topladı. Sane, Galatasaray'ın birçok ilde devam eden orman yangınlarıyla ilgili paylaşımını alıntıladı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Leroy Sane'den 'Orman Yangını' Paylaşımı: Taraftarın Takdirini Topladı
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Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınları ülkeyi yasa boğarken, spor kuruluşları da yaşanan afetle ilgili art arda mesajlar paylaşıyor. Son olarak Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından da bir mesaj paylaşılarak, duyulan üzüntü dile getirildi ve zorlu şartlara rağmen mücadele eden ekiplere iyi dileklerde bulunuldu.

Galatasaray'ın paylaşımında "Canımız yanıyor! Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Doğal yaşamı tehdit eden yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyor, alevlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR YAĞDI

Galatasaray'ın bu paylaşımını kendi sosyal medya sayfasından paylaşan bir isim de, sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane oldu. Dün Galatasaray formasıyla ilk maçına Strasbourg karşısında çıkarak başarılı performansıyla taraftarın övgüsünü toplayan ünlü futbolcu, maç sonrasında da kulübünün söz konusu paylaşımını üzüntü ifade eden emojilerle yeniden paylaştı.

Leroy Sane'nin birkaç gün önce geldiği bir ülke için böyle duyarlı bir davranışta bulunması, sosyal medyada çok olumlu karşılandı. Galatasaray dışındaki birçok kulübün taraftarları da Alman oyuncuya teşekkür ederek, yaşanan faciaya ses olmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

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