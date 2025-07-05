Fenerbahçe'yi Elinin Tersiyle Reddetti, Yeni Takımı Belli Oldu
Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Kyle Walker'ın, sarı-lacivertlilerden gelen teklifi reddettiği bildirildi.
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun takımında görmek istediği Kyle Walker’dan kötü haber geldi.
Yıldız ismin Fenerbahçe’nin teklifini reddederek başka bir takımla resmen anlaşma sağladığı belirtildi.
Kyle Walker’ın İngiltere’de kalmak istediği belirtilirken, Premier Lig ekiplerinden Burnley ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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