Kuyucakspor Sezonu 3 Puanla Açtı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta tarihinde ilk kez yer alan Kuyucakspor, Muğla deplasmanında Ortaca Belediyespor karşısında 3 puan alarak hem lige hem sezona galibiyetle merhaba dedi.

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Kuyucakspor Sezonu 3 Puanla Açtı

Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maç oldukça çekişmeli geçerken 82'de Ortaca'da Ayberk ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu dakikadan sonra baskı kuran Kuyucakspor, 90+2'de Ozan Türkmen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti ve maçı 1-0 galip tamamladı. Karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Kuyucakspor Kulübü Başkanı Ömer Türkyılmaz, Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı Fırat Erişen birlikte izledi.

Kaynak: İHA

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