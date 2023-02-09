'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!

HOCASI VOLKAN DEMİREL KONUŞTU

Atsu'nun hocası Volkan Demirel, gazeteci Süleyman Arat'a yaptığı açıklamada Atsu'nun kurtarılmadığını söyledi. Demirel, "Kurtarılsa ben neden paylaşmayayım" diyerek olayın boyutunu gözler önüne serdi. Demirel ayrıca Taner Savut’tan da haber alınamadığını dile getirdi.