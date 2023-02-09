'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Hatay’daki depremde enkaz altında kalanlar arasında yer alan Christian Atsu’nun kurtarıldığı iddia edildi. Ancak hocası Volkan Demirel, Atsu’nun hala kurtarılamadığını açıkladı. Sporseverler de konuyla ilgili doğru bilginin hangisi olduğunu merak ediyor.
Türkiye, güneydeki deprem nedeniyle büyük bir korku yaşıyor. Depremin büyük bir yıkıma yol açtığı Hatay'da futbol oynayan ünlü futbolcu Christian Atsu’nun da enkaz altında kaldığı bilgisi herkesi kahretmişti.
Futbolcunun önceki gün enkazdan çıkarıldığı iddia edildi ancak olayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
HOCASI VOLKAN DEMİREL KONUŞTU
Atsu'nun hocası Volkan Demirel, gazeteci Süleyman Arat'a yaptığı açıklamada Atsu'nun kurtarılmadığını söyledi. Demirel, "Kurtarılsa ben neden paylaşmayayım" diyerek olayın boyutunu gözler önüne serdi. Demirel ayrıca Taner Savut’tan da haber alınamadığını dile getirdi.
Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım." ifadelerini kullandı.