Kulüpler Birliği’nde Kavga Büyüyor: 'Bana Laf Söyleseydi Ağzını Burnunu Kırardım!'

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Türk futbolunun tepe yönetimini bir araya getiren Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı.

Fenerbahçe yöneticileri Mahmut Uslu ve Barış Göktürk ile "bedava arsa" iddiası yüzünden karşı karşıya gelen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Lider Haber'e yaptığı açıklamalarla tansiyonu zirveye çıkardı. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün kendisine yönelik "Seni burada herkesin içinde döverim, ağzını burnunu kırarım" dediği yönündeki iddiaları yalanladı.

'AĞZINI, BURNUNU KIRARDIM'

Toplantıda kendisine kimsenin fiziksel bir tehditte bulunamayacağını belirten Yüksel Yıldırım, sert ifadeler kullandı.

İddiaları yalanlayan Karadeniz ekibinin başkanı, "18 takımın başkanı oradaydı, bir tanesi çıkıp bunu doğrulasın. Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle bir şey diyebilir mi! Kimse bana böyle bir şey söylemedi, söyleyemez de" diyerek rest çekti.

Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da iddiaları ortaya atan kişiyi "kolpacı" diyerek Kulüpler Birliği'nden ihraç ettiğini sözlerine ekledi.

'BENİM MUHATABIM AZIZ YILDIRIM'DIR'

Fenerbahçe yönetimine yönelik "Haddinizi bileceksiniz" uyarısını yineleyen Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte sadece başkanlık makamını muhatap alacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı düzeyinden örnek veren Samsunspor Başkanı, "Barış Bey Gazi Koşusu'nda konuşmuş, bana haber gönderiyorlar. Yüksel Yıldırım'ın muhatabı ancak Aziz Başkan olur, başkaları olamaz. Olacaksa da Aziz Başkan'dan yazılı kağıt getirir. Cumhurbaşkanı gidiyor cumhurbaşkanıyla konuşuyor, bakanla konuşmuyor. Bana saygı duymak zorundalar" diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

Kaynak: Lider Haber