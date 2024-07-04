Kulüpler Birliği'nde Başkanlık Toplantısı: Galatasaray, O İsmi Destekleyecek
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, yeni başkan belirlenecek. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmayı düşündüğü ve Galatasaray'ın da Özkaya'yı destekleyeceği öne sürüldü.
Kulüpler Birliği’nin, yeni sezon öncesi başkanlık seçimini gerçekleştirmek için toplantı yapıyor.
Kulüpler Birliği, 2024-2025 sezonu öncesi yeni başkanını seçmek için vakfın Maslak’taki merkezindeki toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Bodrumspor FK Başkanı Fikret Öztürk katıldı.
Sercan Hamzaoğlu, mevcut başkan Ali Koç'un aday olmak istemediğini öne sürmüştü. Koç'un aday olursa destekleyebileceği iddia edilen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, aday olmayacağını açıkladı.
Yağız Sabuncuoğlu, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmayı düşündüğünü belirtti.
Sabuncuoğlu ayrıca Galatasaray'ın da Özkaya'yı destekleyeceğini söyledi.
Kaynak: Gerçek Gündem