Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan ile Devam Dedi

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Görev süresi dolan mevcut başkan Ertuğrul Doğan, kulüplerin çağrısı ve desteği üzerine başkanlık görevine devam etme kararı aldı.

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Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan ile Devam Dedi
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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirildi.

ERTUĞRUL DOĞAN İLE DEVAM KARARI ÇIKTI

Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda mevcut başkan Ertuğrul Doğan yeniden başkan olarak belirlendi.

Görev süresi dolan Doğan, kulüplerin 'devam et' baskısı üzerine başkanlık görevine devam etme kararı aldı.

YABANCI KURALI TARTIŞMASI AÇILMADI

Öte yandan toplantıda yabancı kuralı değişikliğiyle ilgili bir konunun masaya yatırılmadığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de yeni sezonda 10+4 yabancı kuralının uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Habertürk

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