Kulis I TFF yönetiminde Erdoğan'ın talimatıyla değişiklik: Trabzon merkezli yeni yapılanmaya gidiliyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Süper Kupa'nın, Arap mercilerce Atatürk ve Türk Bayraklı tişörtlere izin verilmemesi sonucu ertelenmesi, ardından yaşanan tartışmalar sebebiyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dahil federasyon yönetiminin istifası istenmişti.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'i dövmesi sonrasında da hedef haline gelen TFF, geçtiğimiz gün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan saha içi ve maç bitimindeki olaylar sebebiyle yoğun tepki almıştı.

Bu gelişmelerin yanında Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'a çağrılıp ardından Ümit Milli Takım'a geri yollanmasıyla Büyükekşi ve TFF yönetimi hakkında spor kamuoyunda istifa çağrıları yapılıyor.

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre, TFF'nin yönetimi değişecek.

TFF'nin mevcut kadrosunun gideceğini belirten Şardan, Trabzon merkezli bir yapılanma kurulacağını söyledi.

Şardan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Hatırlanacağı gibi; Türkiye Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanması konusunda büyük kriz yaşandı geçen yılın son günü. Krizin patlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den görevi bırakmasını istediği ancak Büyükekşi'nin görevi bırakmak için Erdoğan'la yüz yüze görüşmekte ısrarcı olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı. Büyükekşi, artık kendisine destek veren kişiler ve grupların bile eleştiri oklarının hedefi olmasına karşın başkanlığı o günden bugüne bırakmadığına göre, henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istediği görüşmeyi yapamadı! Ancak bilinen bir başka Türkiye gerçeği daha var: Sistem boşluk kaldırmaz! Sistem, boşalacak yere / yerlere alternatiflerini her zaman yaratır! Bu "garip" prensipten hareketle, sistem, Büyükekşi'nin alternatifini de yavaş yavaş hazırladı kuşkusuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında Büyükekşi'nin alternatifi tespit edildi geçtiğimiz günlerde. Bu isim şimdilik yüksek sesle konuşulmuyor. Küçük bir ipucu vereyim; Trabzon merkezli bir yapılanma olacak TFF'de. Bir bilgi daha; İstanbul'daki futbolu şekillendirmeyi kendilerine amaç edinmiş söz sahibi güçlü bir grup, ellerinde milyarlarca liralık finans kaynağı gördükleri TFF ve futbolun şekillenmesi gücünü kaybetmek istemiyor. TFF'nin Riva tesislerindeki garaja giren olsa da, federasyona sponsor olan dünyaca ünlü otomobil firmasının hibe ettiği sıra sıra lüks araçları görseler. Az da olsa bir fikir sahibi olurlar."

TRABZON'DA NELER OLMUŞTU

Geçtiğimiz gün oynanan, Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmış, maç bitimi olay çıkmıştı.

Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor durumu 2-2’ye getirse de Sarı lacivertliler nöbetçi golcüsü Batshuayi ile karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı.

Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 13 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmişti.

Bu taraftarlardan 5'i hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem