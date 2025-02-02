Kulaspor’un Evinde Yüzü Gülüyor
2024-2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kula’yı temsil eden takımlardan biri olan Kulaspor 11. hafta müsabakaları kapsamında ligde 2. sırada yer alan Salihli Belediyespor’u evinde ağırladı. Zorlu mücadelede Kulaspor rakibini 2-1 yenerek gülen taraf oldu.
2024 - 2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kulaspor, Salihli Belediyespor’u kendi sahasında ağırladı.
4 Eylül Şehitleri Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Kulaspor ekibi, Kaptan Bekir Gökoğlan’ın 32. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek sahada 10 kişi kaldı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Kulaspor ikinci yarının başlarında Enes Çakır’ın bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarının sonlarına doğru Salihli Belediyespor rakip kalede bulduğu fırsatı gole çevirerek mücadelede durumu 2 - 1’e getirdi.
İzleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan mücadele Kulaspor ekibinin 2-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.
Öte yandan ligde 4. sırada olan Kula ekibi puanını 16’ya taşıyarak 3. sıraya yükseldi.
Kaynak: İHA