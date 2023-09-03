Melissa Vargas'ın bilinmeyen hayat hikayesi
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda sergilediği performans ve başarısıyla adından söz ettiren Melissa Vargas'ın hayat hikâyesi merak edildi. İşte Melissa Vargas'ın bilinmeyen hayat hikâyesi...
16 Ekim 1999 yılında Küba Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Vargas, ilk olarak okul takımında oynamaya başladı. Küçük yaşta yeteneğiyle dikkatler üzerine çekti.
Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. sahada olan 12 kişiden en dikkat çeken Melissa Vargas’ın olduğu konusunda hemfikirdi.
Melissa Vargas yeteneğiyle herkesin ilgisini çekerken Küba'daki kurallar sebebiyle istediği kulüplerle görüşemezdi. Polonya, Çekya ve Rusya gibi ülkelerle görüşmesine izin veriliyordu.
Çekya kulübü Agel Prostejov, genç yıldıza kapılarını açtı. 16 yaşındayken Eczacıbaşı'na karşı 32 sayı atarak geleceğin en büyük voleybolcularından olacağına dair kanıtlar sunmuştu.