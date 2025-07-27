Kritik Maçın Bilet Fiyatları Belli Oldu

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.

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Kritik Maçın Bilet Fiyatları Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi’nde Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk ekibiyle rövanş karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş’ta taraftarların merakla beklediği haber geldi. Deplasman tribünü bilet fiyatları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Krakow'da bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakada deplasman tribünü biletleri 15 avro olarak belirlendi.

Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan biletleri yarın ve salı günü Tüpraş Stadı'nda bulunan sporcu girişinden satın alabilecek.

Bilet almak isteyen taraftarların ödemelerini nakit ve avro olarak yapması, yanlarında da vize, pasaport ya da oturum kartlarını getirmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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