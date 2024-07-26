Konyaspor’un Forvet Hattı Fenerbahçe’ye Emanet: 2 Transfer Birden!

Konyaspor, Fenerbahçe’den Umut Nayir ile Fenerbahçe altyapısından yetişen Melih Bostan'la anlaşmaya vardı. Konyaspor’un forvet hattı Fenerbahçe’ye emanet edildi.

Konyaspor’un Forvet Hattı Fenerbahçe’ye Emanet: 2 Transfer Birden!

Trendyol Süper Ligi ekibi Konyaspor, Fenerbahçe'den Umur Nayir ve Melih Bostan ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Umur Nayir ile 2 yıllığına, Fenerbahçe altyapısından Melih Bostan'la da 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Umut Nayir ve Melih Bostan, üçüncü etap hazırlık kampı için Slovenya’ya giderek takımla çalışmalara dahil olacak. Yeşil-beyazlı kulüpten önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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