Konyaspor’un Forvet Hattı Fenerbahçe’ye Emanet: 2 Transfer Birden!
Konyaspor, Fenerbahçe’den Umut Nayir ile Fenerbahçe altyapısından yetişen Melih Bostan'la anlaşmaya vardı. Konyaspor’un forvet hattı Fenerbahçe’ye emanet edildi.
Trendyol Süper Ligi ekibi Konyaspor, Fenerbahçe'den Umur Nayir ve Melih Bostan ile anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Umur Nayir ile 2 yıllığına, Fenerbahçe altyapısından Melih Bostan'la da 3 yıllığına anlaşmaya vardı.
Umut Nayir ve Melih Bostan, üçüncü etap hazırlık kampı için Slovenya’ya giderek takımla çalışmalara dahil olacak. Yeşil-beyazlı kulüpten önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA