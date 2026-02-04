Konyaspor’da Çağdaş Atan Dönemi Bitti
Süper Lig’de alt sıralardan kurtulamayan Konyaspor, kötü sonuçların ardından teknik direktör Çağdaş Atan'la yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatın faturası bir teknik direktöre daha kesildi. Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı alındığı belirtilerek Atan’a verdiği emekler için teşekkür edildi.
GALİBİYET ALAMADI
Son olarak Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Konyaspor’da alınan bu karar, ligdeki başarısız sonuçların ardından geldi. Çağdaş Atan, Konyaspor’un başında çıktığı 9 Süper Lig maçında galibiyet alamadı. 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ekip bu süreçte 6 gol atarken 15 gol yedi.
Kaynak: Haber Merkezi
