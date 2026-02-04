Konyaspor’da Çağdaş Atan Dönemi Bitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatın faturası bir teknik direktöre daha kesildi. Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı alındığı belirtilerek Atan’a verdiği emekler için teşekkür edildi.

GALİBİYET ALAMADI

Son olarak Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Konyaspor’da alınan bu karar, ligdeki başarısız sonuçların ardından geldi. Çağdaş Atan, Konyaspor’un başında çıktığı 9 Süper Lig maçında galibiyet alamadı. 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ekip bu süreçte 6 gol atarken 15 gol yedi.

Kaynak: Haber Merkezi