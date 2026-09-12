Konyaspor-Trabzonspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu! İşte Görevlendirilen İsim

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug’ın görev yapacağı mücadelede AVAR koltuğunda Hüseyin Aylan yer alacak.

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Konyaspor-Trabzonspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu! İşte Görevlendirilen İsim
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug oldu. Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak.

ORTA HAKEM ÇOŞKUNSES OLACAK

Konyaspor ile Trabzonspor saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Asen Albayrak olacak. Konyaspor-Trabzonspor müsabakasının VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Matej Jug oturacak. Jug’a AVAR olarak Hüseyin Aylan eşlik edecek.

Süper Lig’de 5. haftada bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:

Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka


Samsunspor - Çorum FK: Onur Özütoprak


Corendon Alanyaspor - Göztepe: Tamas Bognar


Konyaspor - Trabzonspor: Matej Jug

Kaynak: İHA

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