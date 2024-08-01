Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Yeni Sezon Öncesi Çalışmalarını Anlattı

Korkmaz, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği basın buluşmasında, sezon bittiği andan itibaren başladıkları çalışmalarla neredeyse yeni bir takım kurduklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana, takımda olmak isteyen profesyonel bir oyuncu grubunu tutmayı amaçladıklarını ifade eden Korkmaz, "Sezon bittiğinde önümüze ilk gelen şey, transfer yasağıydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederiz. Bize çok ciddi destek oldu. Yalnızca Konrad Michalak'ın transferiyle alakalı finansal bir mevzu oldu. Pazartesi günü itibarıyla, kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek ödemeyi gerçekleştirdik ve resmi olarak transfer yasağını kaldırmış olduk." diye konuştu.

Korkmaz, sezonun ardından yeni bir kadro kurmak istediklerini, bu doğrultuda birçok oyuncuyla yolları ayırdıklarını ve eksiklikleri kapatmaya gayret ettiklerini anlattı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Bir sağ bek oyuncusunu transfer etmeyi düşünüyoruz. Bu pozisyonda bir eksiğimiz olduğu bariz. Cuma akşamına kadar bir sağ bek transferini duyuracağız. Şu ana kadar 6 bin 500 kombine bilet satıldı. Ancak beklentilerimizin çok altındayız. Ben Galatasaray maçından önce bu sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray maçı bilet fiyatları kombine bilet fiyatlarına yakın çıkacak. Hala çözemediğimiz bir vergi borcumuz var. Bununla alakalı da çalışmalara devam ediyoruz."

Kulübün 2. başkanı Adem Bulut ise ligde kaldıkları için mutlu olduklarını, son maça kadar takımın ve teknik heyetin elinden geleni yaptığını belirtti.

Sözleşmesi biten oyuncularla yolların ayrılmasının ardından transfer yasağını kaldırdıklarını dile getiren Bulut, "Transfer yasağını kaldıramamış olsaydık, bugün bu konuları rahat bir şekilde konuşamazdık. En kısa sürede bu süreci çözdük. Kulüp adına aslında yeni bir yapılanma içerisine girdik. İnşallah bu noktada başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA