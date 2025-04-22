Konyaspor ile Galatasaray Karşı Karşıya: İlk Düdük Çaldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maçı yönetemeyecek. Karşılaşmada 4. hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor.

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Konyaspor ile Galatasaray Karşı Karşıya: İlk Düdük Çaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor. Kupanın yarı final ilk maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maçı yönetemeyecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un "Kendimi iyi hissediyorum" sözlerine rağmen doktorlar tedbir amaçlı olarak maçı yönetmesini istemedi. Taşkınsoy, mücadelede 4. hakem olarak görev alıyor.

KONYASPOR'UN 11'İ

Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

Kaynak: İHA

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