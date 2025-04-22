Konyaspor ile Galatasaray Karşı Karşıya: Beşinci Gol Geldi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maçı yönetemeyecek. Karşılaşmada 4. hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor. Kupanın yarı final ilk maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maçı yönetemeyecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un "Kendimi iyi hissediyorum" sözlerine rağmen doktorlar tedbir amaçlı olarak maçı yönetmesini istemedi.
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.
Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.
CANLI ANLATIM | KONYASPOR 1-4 GALATASARAY
55' GOL | Jakobs'un hızlı kullandığı taç atışında Mertens ceza sahası içinde boş kaldı topu kontrol ettiği gibi yay önünde bulunan Sallai'ye çıkardı. Savunmayı geçen Sallai sol ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. Fark yeniden 3'e yükseldi.
53' GOL | Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden içeriye çevirdiği topa Pedrinho ceza sahası içinde sağ ayağıyla uzandı ve top ağlarla buluştu. Fark 2'ye indi.
47' GOL | Galatasaray kontra atağında Osimhen'in sol kanattan getirdiği topu ceza sahası uzağında alan Sallai ceza yayına doğru topu sürdü ardından uygun anda sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı top kaleci Deniz'in yanından ağlarla buluştu.
42' GOL | Galatasaray'ın paslaşarak kullandığı kornerde Sallai sağ ayağıyla ortasını açtı topa kafayla vuran Osimhen'in şutunu Deniz ceza sahası içine sektirdi seken topu ise Torreira sağ ayağıyla ağlarla buluşturdu.
26' GOL | Mertens'in sağ kanattan açtığı ortaya penaltı noktasında Osimhen kafayla vurarak kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Galatasaray 1-0 önde!
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
Kaynak: İHA