Konyaspor Hazırlık Maçını Kazandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Mısır ekibi Pyramids’i 1-0’lik skorla mağlup etti.

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Konyaspor Hazırlık Maçını Kazandı

Trendyol Süper Lig’e verilen milli arayı hazırlık maçları ile değerlendirmek isteyen Konyaspor, sahasında Mısır ekibi Pyramids ile karşılaştı. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar Melih Bostan’ın golü ile 1-0 kazandı. Konya ekibi ligin 9. haftasında deplasmanda karışılacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek.

Kaynak: AA

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