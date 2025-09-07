Konya'da Dev Kapışma! Milliler İçin Büyük Sınav

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında zorlu rakibi İspanya'yı Konya'da ağırlıyor.

Konya'da Dev Kapışma! Milliler İçin Büyük Sınav
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki kritik karşılaşmada İspanya’yı konuk ediyor. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayan maça güçlü rakibi karşısında moralli başlamak isteyen Milliler, sahada mücadeleyi üst seviyeye çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın henüz 6. dakikasında Pedri, ceza sahası dışından etkileyici bir plaseyle İspanya'yı öne geçirdi.

Kerem Aktürkoğlu 21. dakikada gole yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda Kerem'in vuruşu direkten döndü. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Konuk ekip, 22. dakikada Merino'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Merino 45+2'de farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

2. YARIDA FARK AÇILDI

İspanya, 53. dakikada Ferran Torres ile bulduğu golle 4-0 öne geçti. Zorlu rakip, yine Merino'nun kaydettiği golle farkı beşe çıkardı. İlk golü atan Pedri, 62. dakikada skoru 6-0 yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...

