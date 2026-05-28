Konferans Ligi Kupası Crystal Palace’ın

Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano’nu 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.

Almanya’nın Leipzig kentindeki finalde iki takım da ilk yarıda kontrollü bir oyun ortaya koyarken, maçın düğümü ikinci yarıda çözüldü. Dakikalar 51’i gösterdiğinde Jean-Philippe Mateta, kaleciden dönen topu tamamladı ve Crystal Palace’ı öne geçiren golü kaydetti.

Kalan bölümde Rayo Vallecano baskısını artırsa da İngiliz temsilcisi savunmada hata yapmadı. Crystal Palace, bu sonuçla kupayı müzesine götürdü.

