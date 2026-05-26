Knicks 27 Yıllık Hasrete Son Verip NBA Finaline Uçtu

New York Knicks, tarihi bir play-off yürüyüşüne imza atarak Doğu Konferansı şampiyonu oldu. Deplasmanda çıktığı serinin 4. maçında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Knicks, Cleveland Cavaliers potasına tam 130 sayı bırakarak 37 sayı farkla galibiyete uzandı.

Bu sonuçla Cavaliers'ı süpüren New York ekibi, en son 1999 yılında yükseldiği NBA finallerine geri döndü.

BRUNSON’A MVP ÖDÜLÜ

New York Knicks’i finale taşıyan maçta takımın yıldızları skoru dengeli bir şekilde paylaştı:

Karl-Anthony Towns: 19 sayı, 14 ribaunt

OG Anunoby: 17 sayı

Landery Shamet: 16 sayı

Jalen Brunson: 15 sayı

Mikal Bridges: 15 sayı

Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell'ın 31 sayılık performansı ve Evan Mobley'nin 15 sayısı tarihi farkı ve elenmeyi engelleyemedi.

Cavaliers'a karşı sergilediği 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamalarıyla takımını sırtlayan Jalen Brunson, Doğu Konferansı Finalleri MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçilerek başarısını taçlandırdı.

BÜYÜK FİNALDEKİ RAKİP BEKLENİYOR

Doğu’nun şampiyonu New York Knicks’in NBA finalindeki rakibi henüz netleşmedi. Knicks, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasında oynanan ve şu an 2-2'lik eşitliğin bulunduğu serinin galibiyle şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA