Kimse İhtimal Vermiyordu, Fenerbahçe İmzayı Attırdı

Fenerbahçe'de yıldız isimler ayrılırken, takımın genç yıldızından müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Kimse İhtimal Vermiyordu, Fenerbahçe İmzayı Attırdı
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Geçen sezon Euroleague, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupalarının tümünü müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Marko Guduric, Nigel Hayes Davis, Errick McCollum gibi isimlerin ayrılığı ile güç kaybederken, takımdan ayrılması beklenen Tarık Biberovic’ten geldi.

Yıldız oyuncunun NBA hayalini bir kenara itip,Memphis Grizzlies’in teklifini reddederek Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme yenilediği bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, “Tarık Biberovic, Memphis Grizzlies'dan gelen teklifi reddetti ve Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık anlaşmaya vardı!” diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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