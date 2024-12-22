Kilis’te Offroad Heyecanı

Osmaniye Offroad Spor Kulübü (OSDOFF) tarafından Spor Toto ve Kilis Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Akdeniz Offroad Kupası sezon finali, Kilis'te büyük bir heyecana sahne oldu. 24 araç ve 48 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, Kilis Üniversitesi TOKİ civarında, zorlu ve heyecan dolu parkurlarda gerçekleşti. Yağışlı hava şartlarına rağmen etkinlik, büyük ilgi gördü ve çok sayıda Kilisli yarışları izlemek için alana akın etti.

İZLEYENLER HOP OTURUP HOP KALKTI

Türkiye'nin en cesur offroad yarışçıları, hız ve dayanıklılıklarını zorlu parkurlarda sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 3 etapta gerçekleştirilen yarışlarda zaman zaman aksilikler yaşandı. Bazı araçlar parkurda arızalanırken, bir yarışçı da virajı alamayarak takla attı. Kaza sonrasında pilotlar yara almadan kurtulmayı başardı. Yağmurun etkisiyle oluşan kaygan zemin, parkurların zorluğunu artırırken, yarışçılar şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verdi. Özellikle yağmur sonrası parkurlar, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Kendisinin de bir offroad tutkunu olan ve yarışa katılan Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Akdeniz Offroad Kupası'nın Kilis için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Bilecen, "Bu organizasyon, şehrimizin tanıtımı için çok önemli bir etkinlik. Yaklaşık 17 ilden gelen yarışçılar, Kilis'i deneyimleme fırsatı buldu. Bu tür organizasyonlarla, şehrimizin sosyal aktivitelerle anılmasını istiyoruz. Kilis'teki tüm oteller doldu, esnafımız memnun, bu da şehrimizin ekonomik açıdan önemli bir kazanımı" dedi.

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Kaynak: İHA